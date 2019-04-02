【市前重點睇】道指收升329點　紐油漲至61美元

●美匯指數自97.39回至97.2水平，港匯企7.849，離岸人民幣(CNH)自6.70退守6.72，圓匯跌至111.3，歐元回落至1.120，英鎊於1.30水平上落。金價在1300關持續承壓，最新企1,288美元。油價守穩，布油反覆企69.01美元，紐油漲至61.6美元。道指期貨回吐。



●道指收報26,258點，升329點或1.27%；標指收報2,867點，升32點或1.16%；納指收報7,828點，升99點或1.29%。 https://bit.ly/2I19GYO



-叫車平台Lyft上市第2日瀉11.85%，收報69.01美元，低於上市價72美元。



●港股ADR指數收報29,716點，升154點。



●美國10年期國債孳息率飆9.59個點子，報2.5009厘。



●美國3月份ISM製造業指數由2月兩年低位54.2點升至55.3點。



●美國2月份零售銷售按月跌0.2%，有別於市場預期升0.2%。



●紐約期油收報每桶61.59美元，升1.45美元或2.41%，創近5個月新高。布蘭特期油收報每桶69.01美元，升1.43美元或2.12%。



-委內瑞拉危機深化和沙特阿拉伯加大減產力度下，OPEC石油產量連續第4個月下滑。沙特3月份產量降至4年最低。



●紐約期金收報每安士1,294.2美元，跌4.3美元或0.3%。



●英國富時100指數收報7,317點，升38點或0.52%；法國CAC指數收報5,405點，升55點或1.03%；德國DAX指數收報11,681點，升155點或1.35%。



●英國下議院周一(4月1日)舉行第2輪指示性投票，就包括「關稅同盟」、「共同市場2.0」等在內的4個選項動議進行表決，結果無一獲得多數支持。



-首相文翠珊周二將召開內閣會議，討論下一步行動。



-英媒報道，英國財政大臣夏文達將於4月2日向文翠珊提出必須考慮舉行第2輪脫歐公投。



-歐盟委員會主席容克：若英國到4月12日仍未脫歐且進一步延遲脫歐，則必須參加歐洲議會選舉。然而，很多支持脫歐的保守黨人士認為，參加選舉是對2016年公投結果的背叛。



●歐洲央行總裁德拉吉強調，歐元區經濟仍需要大規模刺激措施，來應對外部壓低增長和通脹的風險。



●傳美國考慮對伊朗實施更多制裁，瞄準未受打擊的經濟領域。



●騰訊控股擬12個月內發行最高限額200億美元的全球中期票據。

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