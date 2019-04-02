【股民熱話】股樓齊升　真係大時代來臨？

今年以來，不但港股隨內地A股反覆上升，就連樓價亦快速完成調整，再展升勢。公、居屋又再頻頻傳出成交價破頂的消息，總之香港地股升樓升，呢一刻冇股冇樓就好閉翳！



說也奇怪，中美貿易戰都仲未傾得成，A股好似入咗無人之境，愈升愈有。究其原因，年初中國人民銀行全面降準，今個月開始又大幅減稅，下個月大降社保費用，變相以萬億元人民幣計的資金力挺經濟。



換言之，過去幾年的去槓桿，換來如今可以再用量寬刺激經濟的機會。雖然，經濟差先至會出現呢個情況，但環顧全球冇邊度經濟可以話唔差，包括美國都開始增長放緩，利率加唔起，大量平錢在市場搵出路，即使只係翻炒量寬，大家都樂意繼續自我陶醉，股市繼續升。



至於樓價，說到底是港府在開拓土地方面無能為力，供應根本無法滿足實際需要，加上量寬環境有利資產泡沫，樓價又再現升勢，不無原因。周一(1日)已有投資銀行順水推舟，唱好地產股，皆因樓價升，地產股當然受惠，重估潮有望隨即展開。



雖然不排除港府又再做啲小動作，以圖打擊炒風，但諸如此類的所謂「辣招」，這幾年已證實作用不大，除非落實新增土地供應，否則市民對於政府管理樓市的能力信心已每況愈下，相信即使有政策消息，影響只會是短暫，難以左右樓價升勢。



如是者，懶理係咪真正大時代，抑或只是泡沫爆破前的最後晚餐，反正人在魚缸，睇住位炒，謹守紀律，量力而為就是。呢一刻有股、有樓，又或者有股又有樓，當然樂見其成，安坐順風車。若然冇樓，正如筆者上周所言(https://bit.ly/2FMtPQE )，香港人買唔起樓，揸啲地產股喺手唔會有蝕底。



至於說指數走勢，恒指短線若企穩29,500點樓上，相信好快可以挑戰30,000點關口，初步睇會先回補去年6月中旬的下跌裂口位30,012至30,259點，基本上50日線抽穿250日線才一個星期，落場追貨都未算太遲，總之睇住條50日線做人，守穩呢條線之上就可以繼續穩坐釣魚船，唔使心急撤退。



東方產經專欄作者 股博士

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