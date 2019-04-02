亞洲股市：日股抽升逾百點　高島屋升0.5%

美股收升，道指漲329點；亞洲主要股市跟升，日本日經225指數早段升135點或0.6%，報21,644點。



板塊方面，資訊技術、金融及原材料股全線升1%。個股中，東邦亞鉛抽升近6%，三井造船漲3%，第一生命升2.5%，日產汽車靠穩。



大型連鎖百貨公司高島屋升0.5%。旗下13間店在3月銷售額按年增1.2%。



東方樂園跌0.9%。截至3月底止全年，公司主要經營的東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的遊客人數按年增8.2%。



JR鐵路公司東海旅客鐵道跌1%。瑞銀將其評級由「沽出」上調至「中性」。



南韓首爾綜合指數升10點或0.4%，報2,178點。韓松國際物流揚升5%，韓亞金融、美源化學及三星電子全線升2%。



澳洲悉尼普通股指數升47點或0.7%，報6,346點。板塊方面，資訊技術股升近2%，醫療保健股升0.9%，金融股升0.8%。個股中，QMS媒體及斯特萊克能源升5%至6%。

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