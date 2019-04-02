【空軍透視】淡友蠢蠢欲動　大市高處不勝寒？

A股近期牛氣再現，滬綜指周一(1日)升穿前高位阻力3,129點，高位曾見3,176點。港股亦跟隨向好，恒指繼上周重上兩萬九關口後，周一再飆高逾500點。不過，中港股市升勢頗急，似乎亦吸引「空軍」注意，並吼實相關指數ETF出手。



資料顯示，追蹤恒指的盈富基金(02800)周一的沽空金額按日急增2.2倍至20.23億元，為最近兩個月最多，同時亦是全日最大沽空股份，沽空佔成交比率達83%。



A股ETF之沽空亦持續活躍，其中華夏滬深三百(03188)沽空金額由上周四的4.8億元，逐步增至周五的9.6億元，周一進一步升至10.9億元，沽空比率升至51.6%。至於南方A50(02822)及安碩A50(02823)之沽空金額亦分別達1.8億元及5.7億元，沽空比率11%及38%，反映或有大戶趁高積極累積淡倉。



雖然沽空高企並唔代表預示指數要跌，有時反而加大挾淡倉威力，令升勢更加明顯。不過，中港股市始終短線累升已多，而在好淡雙方對決之際，相信市況將趨波動，投資者宜緊握扶手，順勢而行為炒。

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