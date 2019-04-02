A股快報：三大指數齊升　地產股受捧

內地股市揚升，滬綜指高開12點或0.41%，報3,183點；深成指高開47點或0.46%，至10,314點；創業板指數高開10點或0.61%，報1,771點。



板塊方面，次新股領漲近3%，船舶製造股升2.5%，地產及石油股齊升0.7%，金融股升0.2%；而釀酒股則跌0.2%。



橫琴新區概念股受捧，華發股份高開7%。國務院原則同意《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》。



贛鋒鋰業高開近0.7%。公司斥資1.6億美元增持美洲鋰業合作項目的權益。



順豐控股高開0.1%，至37.35元人民幣(下同)。摩根士丹利予其目標價31.2元。



樂視網開盤觸及跌停，報2.62元。公司稱，如經審計後2018年度歸母淨資產為負，公司股票將被暫停上市。



國美系低開，國美通訊低開近5%，中關村跌停，國美深夜澄清，從未在任何渠道收到有關創始人黃光裕出獄的任何通知。



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