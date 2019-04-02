【即市分析】行業數據差勁　零售股亦危亦機？

香港2月份零售業總銷貨價值的臨時預估數值為407億元，按年下跌達10.1%，遠遜於市場預期的增長3.6%。今年首兩個月合計，零售業總銷貨量按年跌11.6%，而總銷貨數量亦下跌1.8%，即是價、量齊跌。



數據反映，在全球經濟不明朗之下，去年末季以來，企業景氣和就業市場展望不樂觀，消費意欲審慎，新年春節消費市道應旺不旺，消費者平均消費金額下跌。



事實上，零售股的股價表現，已說明這種狀況。其中從事化妝消費品業務的莎莎國際(00178)，股價由去年6月高位6.78元，回落至今年初低位僅2.54元。



之不過，今年初內地開放放鬆銀根，次季又實施大規模減稅降費，加上內地股市持續上揚，產生財富效應，有助改善訪港旅客消費水平。此外，不少零售商已因應市道調降產品售價及改變營銷策略，料有助穩定未來一、兩季的銷售表現。



事實上，觀乎兩隻金飾股，六福集團(00590)股價由去年底低位20.9元，回升至近日高位見27.3元，正逼近250日線；周大福(01929)股價亦由今年初低位6.03元，回升至周一(1日)高位見8.17元，且已重上250日線。



基於股價行先經濟，照計金飾股的表現，已率先反映本地零售市道有機會在未來兩季喘穩，故對於年內黃金檔期的消費市道，暫不容樂觀，但亦毋須過於悲觀，而針對估值低迷的優質零售股，亦不妨留意博中短線反彈的機會。



回看對上一次香港零售數據按年變幅跌入負數領域，乃2015年下半年，而數據於2016年2月錄得負增長20%後見底回升，同期恒指亦見回升，一直反覆升抵2018年初的歷史高位。雖則話沒有一本通書可以睇到老，都不妨作為參考。



莎莎股價在今年初見低位2.54元後股價表現反覆，上兩周再試低位支持，現價2.72元。若然行業首兩個月數據公布後，股價繼續靠穩，不妨留意博次季反彈浪來臨的機會。



至於金飾股(鐘錶珠寶板塊表現：https://bit.ly/2SLqaG3)，龍頭周大福是首選，股價企穩7.8元樓上，下站目標反覆向9元關推進。若周大福走勢對辦，六福可視為追落後對象。



零售協會：首季很大機會錄負增長

https://bit.ly/2K5dxqa



太子鄧：錶商下調新品定價15%

https://bit.ly/2JV71Ck



香港2月零售貨值23個月來首跌

https://bit.ly/2OAeYeU



東方產經專欄作者帥哥

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