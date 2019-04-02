Airbnb再擴版圖　今次睇中呢間印度訂房平台...

外國媒體報道，網絡住宿平台Airbnb再擴展版圖，是次「睇中」印度網上酒店初創企業OYO Rooms，雖然未有透露交易細節，但消息指公司已向OYO Rooms投資1.5億至2億美元。



據悉，兩公司正在探索更深層次的合作，包括通過Airbnb平台提供OYO房源，但這並不意味放棄與Expedia等其他預訂平台的合作。



Airbnb總裁Greg Greeley表示，印度和中國等新興市場是該公司增長最快的市場之一，公司的增長日益受惠於該些市場的旅遊業。此前，該公司計劃於今年底或2020年進行首次公開招股(IPO)。



Ritesh Agarwal於2013年以19歲之齡創辦OYO Rooms，該公司過去幾年為印度內最大的訂房平台之一，業務還遍及英國、東南亞和中國等。於2018年9月，公司宣布於E輪融資中獲得10億美元投資，涉及的投資者包括日本軟銀旗下科技基金Vision Fund、東南亞CALL車平台Grab，以及中國CALL車巨頭滴滴出行等。



OYO Rooms目前市值已逾50億美元。



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