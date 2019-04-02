港股格局：陳炳強料觸三萬關即回

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，內地3月官方及財新PMI均重上盛衰分界線之上，加上隔晚美股顯著做好，料港股可承接樂觀情緒向上，惟試一試30,000點大關便會回調，屆時回落幅度有幾大，則要視乎中美貿易談判進展及經濟會否見底。



至於內地股市，近期雖然破位而上，但成交縮減，預期滬綜指在3,200點有阻力，將現技術調整，想買入A股ETF不妨趁調整過後才入場。



國際油價顯著做好，市場憧憬經濟見底帶動原油需求上升，但中國石化(00386)、中國石油(00857)未見技術上突破，中國海洋石油(00883)見高位後亦升幅收窄，故不建議現價追入。



香港2月零售銷售按年跌10.1%，遠遜於市場預期，就算合併1、2月數據亦較去年同期差；他指現時市場焦點並非零售股，留意其他板塊更好。



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