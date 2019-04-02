【即市分析】友邦保險強得有理

東方產經專欄作者帥哥：大市氣氛持續好轉，重磅股友邦保險(01299)亦強勢破頂，即市曾升穿80元，創出80.8元的歷史新高，現仍升0.3%報79.35元。



友邦去年度純利雖按年倒退60%至約26億美元，惟期內新業務價值按年增22%至近40億美元，優於市場預期，其中內地業務表現優秀，全年新業務價值增30%至9.65億美元。



另外，年初集團獲批在天津市和河北省石家莊市籌建營銷服務部，市場憧憬內地加快開放保險業務，友邦有望成為受惠者，因此股價略為調整後已重拾升勢。



摩根士丹利早前報告亦指，友邦去年業績穩固，集團料於半年內將於天津及石家莊開始營運，預期下半年起將錄得收入，故維持其「增持」評級，目標價91元。



事實上，友邦現時佔恒指比重將已提升至9.64%，港股要繼續向上，相信大戶亦將推高權重較大兼有業務憧憬的友邦。其股價連日抽升，現價已企穩於多條平均線樓上，相信短線整固後有望更上一層樓，不妨吼位跟進，目標價上移至90元，50日線支持75元不宜有失。

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