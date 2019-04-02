李小加料債券「南向通」今年內不會開通

香港交易所(00388)行政總裁李小加稱，債券通「南向通」相信今年內當局不會開通，因為現時國際與內地存在孳息率問題、資本管控、中美貿易談判及人民幣匯率等問題，加上市場需求及政策取向等考慮，現時亦非合適時期。



他認為「南向通」最終會發生，只是時間問題。他補充，去年債券通日均成交量達50億元人民幣(下同)，今年首兩個月的日均成交量已增至約60億元，昨日更增至75億元。



對於中國債券獲納入彭博巴克萊全球綜合指數，他形容是進入新里程碑。



就港交所未能在今年首季成為全球IPO集資額排名第1，他表示，不能將排名第1當作目標，每個市場都不同。他以馬拉松比喻IPO，有時會領先、有時落後。而新股市場則要監管平衡。



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