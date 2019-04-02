英國議會周三或再投票脫歐　鎊匯1.30徘徊

英國下議院周一(4月1日)舉行的第2輪指示性投票，4個選項結果無一獲得多數支持。鎊匯反覆，最新續企1.306水平。



4個提案投票當中，「關稅同盟」獲273票贊成，276票反對，形勢最為接近。「單一市場加關稅同盟(即共同市場2.0)」261票贊成，282票反對。「公投」280票贊成，292票反對。「無協議脫歐」或「取消脫歐」191票贊成，292票反對。



目前距離英國退歐計劃日期僅剩10天，首相文翠珊周二將召開緊急內閣會議，討論下一步行動。據英媒消息，會議將得出一些非常重大的決定。已經承諾用辭職換協議的文翠珊將嘗試說服內閣允許其向議會提第4次投票，否則英國政府將不得不在「無協議脫歐」、提前大選並長期延期脫歐中2選1。



據報，議會周三將再有機會接手英國脫歐議程。英國脫歐大臣Steve Barclay暗示，政府可能會在本周再次將首相的協議重交議會投票，以期避免長期延長歐盟成員資格。



歐盟委員會主席容克周一重申，若英國到4月12日仍未脫歐且進一步延遲脫歐，則必須參加歐洲議會選舉。然而，很多支持脫歐的保守黨人士認為，參加選舉是對2016年公投結果的背叛。



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