【即市分析】有邊個板塊係滄海遺珠？

東方產經專欄作者股博士：港股本周開局唔錯，不過早前資金炒來炒去都係中資金融股、中資券商股及5G概念股等幾個板塊，究竟仲有冇滄海遺珠呢？



從基本面睇，今期港股能夠重展升浪，主要係炒中國公布的3月份製造業採購經理指數意外地遠優於預期，尤其係官方及財新數據皆重上盛衰分界線50之上，增加數據的可信性，故此，若市場資金未來繼續炒中國製造業「有運行」的話，咁資源股應該都有運行，事關原材料價有機會隨製造業復甦而抽上。(金屬礦物板塊追蹤：https://bit.ly/2H8yD0t )



昨日中國鋁業(02600)、馬鞍山鋼鐵(00323)及鞍鋼(00347)股價分別升3至8%不等，今日即市升幅介乎0.7至2.2%，睇落仲有得上。若從估值分析，後兩者往績市盈率皆約4倍，估值相對吸引，值得作為主力出擊對象。



策略上，馬鋼股價自年初開始反覆向上，但近期升至4元水平有一定阻力，建議候其確認上破及企穩4元關後才買貨，目標價睇前高位4.5元水平，跌穿3.8元止蝕；至於鞍鋼股價同樣自年初開始發力，不過3月中高見6.6元後整固—輪，早前在5.6元企穩後再次發力，即市報6.01元，短期再上機會較大，不妨吼位跟進，目標上望7元關，跌穿5.8元止蝕。

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