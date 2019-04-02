【瑞通推介】中移反彈　購沽證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：受中美製造業數據理想帶動，道指隔晚大漲329點或1.27%，收報26,258點。



港股方面，恒指周一(4月1日)曾升至29,612點逾9個月高位，收市升510點或1.76%，報29,562點。周二(4月2日)早段曾升過百點，一度升穿29,700點繼續破位，暫連升6個交易日。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾6,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者持續累積淡倉，博港股從高位回落。



中國移動自公布低於市場預期的派息比率後，股價持續調整，周一在成交增加下逆市再跌逾2%，低見78.05元創逾兩個月低位。由近日高位87.7元至周一低位計，股份8個交易日累跌11%，14日RSI正逼近30的超賣水平，不僅10天線下破20天和50天線，100天線亦告失守。該股周二早段反彈逾1%，暫於79元水平徘徊，首個反彈阻力先看80元關口。逾850萬元在周一淨流入其好倉，亦是連續第8個交易日錄資金淨流入好倉博反彈，淡倉同日則錄逾60萬元淨流出。



投資者憧憬環球減息潮，加上香港樓價回升，帶動本地地產股炒上。新世界發展周一創逾5年高，以全日高位13.7元收市，升幅逾半成。股份在成交逐步增加下已連升5日，累升逾12%，周二早段則逆市一度回調逾1%，回至13.5元水平整固。現時市場上只有看好的該股相關認購證選擇，周一共錄85萬元資金淨流入。



近期走勢強勁的本地地產股周二早段略回吐，新鴻基地產跌超過1%，失守140元關口。由上周三(3月27日)至周一，該股連升4個交易日，累計最多升逾9%，暫視為技術調整，9天RSI由上日的92回落至周二早段約77之水平。周一近420萬元淨流入其好倉，其淡倉則有約40萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

中移輕微價外、中短期購證(25775)，行使價88.88元，2019年8月到期，實際槓桿14.8倍。貼價、中短期沽證(24568)，行使價76.8元，2019年8月到期，實際槓桿9倍。



新世界發展輕微價外、中短期購證(27120)，行使價14.8元，2019年8月到期，實際槓桿8.2倍。



新地貼價、中短期購證(25776)，行使價143.8元，2019年8月到期，實際槓桿8倍。



煤氣貼價、長期購證(29163)，行使價19.5元，2020年3月到期，實際槓桿6.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67440)，收回價28,510點，槓桿比率24.3倍。熊證(65515)，收回價30,090點，槓桿比率38倍。



騰訊牛證(67459)，收回價351.3元，槓桿比率15.1倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率26倍。



中海油牛證(65909)，收回價13.5元，槓桿比率9.8倍。



中石化牛證(61931)，收回價5.6元，槓桿比率9.2倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率10.9倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率11.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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