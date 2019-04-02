【午市重點睇】美匯升上97.3　紐油一度觸及62美元

●美匯指數升上97.3水平，圓匯報111.3；歐元兌美元降至1.120，英鎊企1.306。港匯又觸及7.85，最新處7.849。離岸人民幣在6.72水平。金價報1,286美元。油價穩升，布油衝上69.5美元，最新企69.1美元水平；紐油一度觸及62.02美元，最新報61.78美元。道指期貨偏軟。



●港股靠穩，恒生指數半日升28點或0.09%，報29,590點，騰訊、滙控撐市，地產股回吐。https://bit.ly/2V9IvP6

-李小加料債券「南向通」今年內不會開通。https://bit.ly/2OIZndi

-美瑞健康大折讓配股，股價曾漲5%。

-異動股︰TPG出售75%持股，中金挫逾2%。

-新股東正金融降定價至3.06元。



●【即市分析】

-友邦保險強得有理。https://bit.ly/2U9WxDP

-行業數據差勁，零售股亦危亦機？https://bit.ly/2FHCdjo

-港股順勢而為冇閉翳。https://bit.ly/2OFG8kB

-【空軍透視】淡友蠢蠢欲動，大市高處不勝寒？https://bit.ly/2OBOlGu



●A股快報：3大指數半日收升不足1%。https://bit.ly/2Vgdnha

-交銀國際：內地經濟回穩，A股可長揸。

-A股快報：「非洲手機王」傳音申請在上海科創板上市。



●亞洲股市：日股中段續升約百點。https://bit.ly/2CPGccZ



●港元拆息︰1個月期升至1.67厘。



●人民幣中間價上調32點，CNH企6.72。人民幣Shibor隔夜息穿2厘，降至1.95厘。



●人行公開市場無進行逆回購操作，為連續第10個交易日暫停。今日無逆回購到期。



●英國議會周三或再投票脫歐，鎊匯1.30徘徊。



●人行盛松成稱是否降準有待觀察，今年不大可能降息。



●澳洲維持政策利率1.5%不變，央行指全球下行風險上升。



●離退任6個月，德拉吉強調仍需大規模貨幣政策刺激。https://bit.ly/2UqbMbk



●巴西鐵礦石3月出貨量下降至2,218萬噸，按年及按月跌幅均逾20%。分析預期4月數據更大鑊。



●波音表示，需要更多時間為其737 Max飛機完成軟件升級。公司上周曾表示，將在3月29日之前向美國聯邦航空管理局提交最終改進文件。



●最強iPhone分析員：新機料支援AirPods無線充電。https://bit.ly/2VhrYsJ



●Airbnb再擴版圖，今次睇中呢間印度訂房平台...https://bit.ly/2HUoPM5



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