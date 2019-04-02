【高盛推介】資金以流入騰訊認沽證為主

高盛(亞洲)有限責任公司：國家廣電局公布第11批遊戲版號，騰訊控股再次榜上無名，但無礙股價周二(2日)早段向上。



近日流入騰訊認股證的以認沽證為主，已經連續兩日見資金流入，合共流入約900萬港元，同期該股認購證則見約3,100萬元流走。



投資者如看淡騰訊，留意現時市場上貼價的選擇不多，可留意當中較貼價的沽證(11440)，而槓桿較高的可留意沽證(25746)，是輕微價外證中槓桿最高的選擇。



沽證11440，行使價343.68元，2019年7月25日到期，實際槓桿10.0倍，較貼價、5隻類近條款產品中槓桿最高。沽證25746，行使價330.68元，2019年7月22日到期，實際槓桿11.3倍，行使價330至365元間產品中槓桿最高。



投資者如看好騰訊，行使價388元附近、7月到的認購證是市場其中一款熱門條款，可留意當中槓桿最高的購證(26913)，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿10.5倍，7隻類近條款產品中槓桿最高、低街貨。



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