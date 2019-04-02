樓價UPDATES：九龍豪宅市道轉趨活躍

樓市全面復甦，九龍區頻錄千萬豪宅成交。其中食正高鐵地利的THE AUSTIN，呎價超過三萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西營盤縉城峰1座高層F室，實用面積374方呎，一房間隔，以2.5萬元租出，實用呎租66.8元。



●港島南貝沙灣6期1座中層B室，實用面積459方呎，一房間隔，以1,100萬元交吉易手，實用呎價23,965元。



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九龍區

●西南九龍THE AUSTIN 5A座高層A室，實用面積874方呎，三房間隔，以2,680萬元獲承接，實用呎價30,664元。



●何文田君頤峰6座高層B室，實用面積777方呎，兩房間隔，望維港，以1,928萬元成交，實用呎價24,813元。



●紅磡海逸豪園10座低層AB室相連戶，實用面積合共1,502方呎，原則五房套間隔，可望海景。原開價2,800萬元，買家零議價承接，實用呎價18,642元。



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新界區

●上水居屋翠麗花園2座高層C室，實用面積591方呎，三房間隔，以自由市場價547萬元成交，實用呎價9,255元。



●沙田第一城43座低層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，成交價532萬元，實用呎價17,500元。



●屯門叠茵庭7座中層B室，實用面積381方呎，兩房間隔，原開價560萬元，最終以565萬元成交，實用呎價14,829元。



●天水圍栢慧豪園6座高層G室，實用面積588方呎三房戶，以663萬元沽出，實用呎價11,276元。



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