【高盛推介】恒指輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：受中美貿易數據皆勝預期的影響，中美股市周一(1日)都向好，道指上升329點，收報26,258點。恒指周二(2日)早段跟隨外圍早段向好，高開174點後靠穩。



恒指向上，資金集中流向恒指熊證，周一有約1.1億元流入，是連續第4個交易日錄得資金流入，當中以收回價接近30,000點的產品新增需求最多。恒指牛證則整體見資金流走，但貼價產品仍見需求。



投資者如計劃部署恒指牛證，可留意現時市場上最高槓桿的牛證(66741)，收回價29,068點，行使價28,968點，換股比率10,000，槓桿比率53.9倍，市場上最高槓桿恒指牛證，是適合市況的選擇。



收回價稍遠一點可留意低街貨恒指牛證(66746)，收回價28,918點，行使價28,818點，換股比率10,000，槓桿比率43.6倍，低街貨。



投資者如計劃部署恒指熊證，則可留意收回價30,000點以上的產品，亦是現時市場需求最大的收回價區域，當中可留意熊證(60070)、熊證(65593)、熊證(61291)及熊證(60694)，都是相近收回價產品中槓桿最高、街貨較低的選擇。



熊證60070，收回價30,028點，行使價30,128點，換股比率10,000，槓桿比率53.9倍，相近收回價產品中槓桿最高。熊證65593，收回價30,088點，行使價30,188點，換股比率10,000，槓桿比率46.3倍，相近收回價產品中槓桿最高。熊證(61291)，收回價30,128點，行使價30,228點，換股比率10,000，槓桿比率44.9倍，相近收回價產品中槓桿最高。熊證60694，收回價30,228點，行使價30,328點，換股比率10,000，槓桿比率38.0倍，相近收回價產品中槓桿最高。



恒指認沽證方面，投資者如看淡恒指，則可留意貼價沽證(27332)以及中年期沽證(27820)。沽證27332，行使價28,858點，2019年6月27日到期，實際槓桿15.4倍，行使價27,200至29,700點、兩個月期以上產品中槓桿最高。沽證27820，行使價27,158點，2019年8月29日到期，實際槓桿12.8倍，行使價26,700至29,700點、3個月期以上產品中槓桿最高。



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