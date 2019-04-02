首季香港新股活動大跌　港交所吃力挑戰三甲

有會計師行表示，中美貿易戰及英國脫歐等不確定性重挫全球新股活動，今年首季香港上市宗數僅得37宗，按年大跌42%；其中，創業板上市新股僅5隻，按年急跌85%。首季集資額則按年跌16%至204億元，在環球缺乏大型新股下，香港僅憑5隻中型新股仍守全球集資額第2位，僅居紐交所之後。



但港交所今年要維持全球集資額三甲將具挑戰。超大型新股Uber有望落戶紐交所，估計其集資高達200億美元，另多間科技公司亦正排隊於美國上市；此外，內地科創板於第2季中起料有新股上市，預期今年將有90至110隻，均為港交所今年「重量級對手」。該行維持香港今年新股上市宗數200宗的預測，集資額料約1,800億元。



於首季，整體香港上市新股首日平均回報率僅升約6%，相較去年升28%。其中，創業板新股首日上市表現更首現負數，首日平均回報率為跌5%，低於去年的升13%。









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