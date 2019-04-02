【即市分析】醫藥股鑊氣十足　跟炒揀...

東方產經專欄作者帥哥：大市今早(2日)表現反覆，惟醫藥股繼續強勢，東陽光藥(01558)連續兩日以大陽燭飆高，現升6%報37.35元，藥明康德(02359)首次突破100元大關，即市曾升5.5%高見105元創新高，惟現倒跌0.4%報99.1元；藥明生物(02269)及石藥集團(01093)分別升1.8%及0.4%。



無收入生物科企亦有追捧，基石藥業(02616)、康希諾生物(06185)及君實生物(01877)分別升3至8%不等。



近期醫藥股公布之業績表現不俗，東陽光藥去年全年純利按年升46%；藥明康德及藥明生物去年度純利分別大增84%及1.49倍。同期石藥多賺32%至36.55億元；中國生物製藥(01177)全年純利更達90.46億元人民幣，按年大增3.16倍。



事實上，雖然內地去年爆出假疫苗事件，一度拖累相關股份大幅調整。不過，內地面對人口高齡化問題，未來醫療負擔或會逐步加重，醫藥行業料會續受國策支持。中央近期有意嚴厲整頓醫藥市場，早前國務院亦已印發藥品集中採購和使用試點方案，此舉雖會令中標價下調，但市場普遍認為中長線有助行業汰弱留強，行業前景不宜看得太淡。



就上述幾隻股份而言，東陽光藥、藥明生物、石藥及中生製藥股價雖由年初低位持續反彈，但至今仍較去年高位低一大截，若然大市氣氛持續好轉，股價在佳績支持下仍有上升空間，不妨留意趁低吸納機會。



至於藥明康德、基石藥業、康希諾生物及君實生物兼具半新股概念，股價上方無蟹貨壓力，成為市場追捧目標。但要留意相關股份近期普遍已升至高位，回吐壓力或增加，只宜小注炒短線，失守支持位即止蝕離場。

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