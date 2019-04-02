中銀香港：外資持在岸債券佔比可望增至3.5%

中國債券納入國際指數，中銀香港資產管理固定收益首席投資官阮卓斌表示預期，未來一年半可吸引1,500億美元流入中國債市，令外資持在岸債券佔比增加到3%至3.5%，預計未來5年，比例可增到7%至8%。



他指出，市場擔心在岸違約水平高漲，認為國內應批准更多國際評級機構進入境內開設子公司，相信有助提高中國境內等海外投資者數量。他續稱，去年美國國債收益率成為負值，中國則有5%至6%回報，外資增持中國債可令資產更多元化，



工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基表示，從利率風險對沖而言，海外投資者可透過交叉貨幣掉期、遠期等衍生金融產品進行對沖，境外機構進行遠期業務更可豁免風險準備金。



根據該行統計，離岸場外交易市場的掉期、遠期等衍生工具日均交易量達200億至400億美元。然而，離岸市場無交割利率掉期不甚活躍，去年全年交易量僅約1億元。他建議國內評級機構應盡快進行改革，將評級與國際標準接軌。



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