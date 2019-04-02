北角月圓街舊樓全幢標售　估值2.1億元

仲量聯行獲委託以招標形式出售北角月圓街18及20號全幢物業，截標日期為5月21日，市場估值逾2.1億港元。



上址位處月圓街中段，連接渣華道及英皇道，現為一幢4層高唐樓，於1955年落成，地下為商舖用途，1樓至3樓為住宅。地盤面積約1,618方呎，現劃為「商業/住宅」用地，高度限制為主水平基準以上110米，最高地積比率15倍，可建總樓面約24,270方呎。



該行資本市場部董事潘靜儀表示，港島區可供重建地盤買少見少，物業可短時間內交吉，將來可重建為酒店、商廈或住宅，具發展彈性。以現時估值計算，每方呎樓面地價10,000元，料吸引中小型發展商及酒店營運商入標。



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