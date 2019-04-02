樓價UPDATES：杏花邨成交宗數按月升27%
2019年04月02日 15:00
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二手買賣氣氛升溫，柴灣杏花邨3月共錄14宗成交，按月上升27%，該屋苑新近有三房連套房單位以1,410萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
港島區
●柴灣杏花邨27座高層1室，實用面積722方呎，三房套間隔，以1,410萬元售出，實用呎價19,529元。
●西半山雍景臺1座中層B室，實用面積1,060方呎，三房套房間隔，獲外籍租客以月租5.5萬元承租，實用呎租51.9元。
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九龍區
●奧運站浪澄灣6座中層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，以1,100萬元放售，減至1,055萬元成交，實用呎價19,287元。
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新界區
●粉嶺帝庭軒5座高層D室，實用面積419方呎，兩房間隔，以589.8萬元易手，實用呎價14,076元。
●元朗錦綉花園H段第一街單號屋，實用面積848方呎，三房間隔，原叫價1,100萬元，僅微減2萬元，以1,098萬元成交，實用呎價12,948元。
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