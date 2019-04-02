歐股個別發展　勞斯萊斯挫逾1%

歐股三大指數早段個別發展，英國富時100指數升0.6%，報7,361點；德國DAX指數跌0.1%，報11,669點；法國CAC指數升0.07%，報5,409點。



英國下議院否決全部脫歐替代方案，首相文翠珊今日召開緊急內閣會議，市場預期她計劃把其脫歐方案進行第4次闖關。



外媒報道，珠寶首飾商Pandora早前承認，其於澳洲的業務在產品保養方面，或違反了當地的消費者保障法規；該公司股價挫4.25%。



新加坡航在經過檢查後，停飛了兩架裝有勞斯萊斯Trent 1000引擎的波音787-10飛機；勞斯萊斯股價挫逾1%。



英國廉航easyJet股價反彈1.73%；早前該公司預期下半年營收會減少，導致股價大跌。





【15:08】歐洲主要股市靠穩，英國富時100指數升0.32%，報7,340點；德國DAX指數升0.15%，報11,708點；法國CAC指數升0.05%，報5,408點。



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