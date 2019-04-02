【即市分析】各路資金睇實三萬點大關！

東方產經專欄作者HS哥：港股連升幾日，今日(周二)開始有回氣迹象，恒指高開後再上動力一般，反而從日線圖睇，似乎現水平已靠近上升通道頂部位置，如果後市再上，似乎要先行整固一輪，咁不如睇睇恒指牛熊街貨數據有乜啟示。



資料顯示，恒熊街貨最多新增及重貨區為30,000至30,099點，街貨7.41億份，相對期指約1,187張(增加481張)，而下方29,800至29,999點則共有10.5億份街貨，相對期指約1,836張。



至於恒牛街貨重貨區為28,400至28,499點，街貨6.6億份，相對期指約1,311張(減少約234張)，而最多新增街貨區為29,000至29,099點，新增2.3萬份(相對新增期指約439張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約60：40。



早前港股抽上，已殺了一大堆恒指熊仔，但現時博熊仔資金依然十分進取，並視三萬點水平為下一個關鍵位，大家部署時不妨留意上述數據變化，相信有一定幫助。

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