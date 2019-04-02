小米之家元朗開店　5G機在港發售無期

小米集團(01810)香港營運總監羅燕宣布，第3家香港小米之家將於本月20日在元朗YOHO MALL開業，面積約2000呎，為三家分店中規模最小。



她表示，現有兩家分店分別位於九龍及港島，因此過去一直在尋找新界店面，認為居住在元朗的年輕家庭多，符合品牌目標客群，未來新店選址也是優先考慮地區、客群及人流，商場舖及地舖均有可能。



至於下一家分店，她指出目前要集中精力做好元朗新店，又指合作伙伴銷售網絡已設有超過60個小米產品專櫃及專區，覆蓋率不低。小米集團近年進軍大型家電市場，先後推出電視、冷氣機及洗衣機等產品。問到會否將大型家電引進香港市場，她表示引入新產品時要審視產品是否適合當地市場，並要配合物流運輸及售後服務，目前正在評估中。



她又透露，香港區去年度銷售額按年增長61%，過去三個月旺角及銅鑼灣分店總月均客流量合共超過23萬人次，其中旺角分店單日最高客流量達9,000人次。



集團年初公布，擬發行支援5G網絡的小米MIX 3 5G 手機，對於何時在香港推售，她指出目前在與各個營運商測試手機運作情況，實際推售則要按市場情況而定，未有時間表。

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