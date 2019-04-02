【市後重點睇】美匯升上97.4　道期偏軟

美匯指數續升至97.4水平，圓匯反覆企111.4；歐元兌美元報1.1198，英鎊企1.304。港匯處7.849。離岸人民幣守6.72。金價企1,287美元。布油在69.1美元，紐油企61.6美元。道指期貨跌40點。



●市後關注點

-20:30 美國2月耐用品訂單初值



●港股連升6日，恒生指數全日升62點或0.21%，報29,624點；友邦升1.14%，收報80元創新高。https://bit.ly/2V9IvP6



●A股快報：滬指收升6點，區塊鏈板塊再現漲停潮。https://bit.ly/2Vgdnha



●亞洲股市：日股倒跌3點，迅銷跌1.3%。https://bit.ly/2CPGccZ



●歐股三大指數早段個別發展，英國富時100指數升0.6%，德國DAX指數跌0.1%，法國CAC指數升0.07%。



-英國下議院第2輪指示性投票4個選項全遭否決，首相文翠珊周二將召開緊急內閣會議，討論下一步行動。據報，議會周三將再有機會接手英國脫歐議程。



-高盛認為脫歐僵局將打破，英鎊存機遇。



●【股匯攻略】澳元紐元暫宜忍手。https://bit.ly/2CPw8ke



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●傳騰訊擬發行50億美元債。



●首季香港新股活動大跌，上市宗數按年跌42%至37宗；集資額跌16%至204億元。



●比特幣一度抽升22%，重上5,000美元關；最新維持逾1成漲幅，企4,700美元水平。



●地產建設商會：不認同新盤中小型單位招標變常規。



●新股專輯︰傳鐵建重工今季提交來港上市申請。



●中銀香港：外資持在岸債券佔比可望增至3.5%。



●家壹料短期加推，下周初開售。



●3月香港註册住宅樓宇買賣合約佔5,231份，按月升27.9%，按年升22.7%。住宅樓宇買賣合約總值459億元，按月升27.1%，按年升18.2%。

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