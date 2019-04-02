葉氏化工：增持「大嘜養車」　業務調整大致完成

化工產品製造商葉氏化工(00408)去年以3,000萬元人民幣增持汽車保養連鎖店大嘜養車股權至39%。副行政總裁葉鈞表示，對「汽車後市場」前景樂觀，大嘜養車現時於內地擁有56間店舖，而部分店舖已錄得盈利，目前正加緊擴建店舖網絡，目標於今年底門店增至200間。



他坦言，公司今年將聚焦發展主業，而大嘜養車作為公司新投資項目，今年發展相當關鍵，將待其規模效應明顯後，視乎大嘜養車經營情況再決定會否繼續注資。



截至去年底止，受惠於溶劑業務銷售強勁，帶動去年整體銷售額創新高至123.88億元，按年增加20.5%。不過，另外三大業務盈利均告下跌，其中塗料及潤滑油更分別錄650萬及3870萬元的經營虧損。



葉鈞解釋，塗料業務錄得虧損主要是精簡架構及重組架構而產生一次性員工補償費用等因素影響，令成本增加所致。考慮到B2B市場較難加價，未來會集中發展建築塗料業務，加強零售客戶，以及增加市場推廣及升級店舖等，帶動中高端產品銷售。



至於潤滑油方面，則會收縮工業潤滑油業務，專注汽車機油業務，目標是盡快扭虧。



他又指，今年會繼續深化「駱駝漆」品牌在香港及廣東市場的發展，並計劃將「駱駝漆」品牌產品放進自家「紫荊花」品牌的銷售渠道中，以加深其協同效應。



公司去年因重組業務架構而精簡人手，員工數量縮減至約3,000人，涉及資金3,000萬至4,000萬元。財務總裁何世豪指，化工行業需視乎市場及客戶變化調整，隨着內地環保要求上升，加上工廠自動化程度增加，因此人手有所減少，目前業務調整已大致完成。



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