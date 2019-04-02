小心！A股「88魔咒」響起　短期勢現大冧市？

內地傳媒報道，A股「魔咒」再現，今次是俗稱「88魔咒」。一旦應驗，預示短期內有大跌風險。



數據顯示，截至4月1日，內地公募型股票基金的持倉比例料已高達88.75%，符合了「股票型基金88魔咒」的標準。



所謂「88魔咒」，就是當基金的持股倉位水平高於歷史平均80%左右，並達到88%左右的時候，A股往往會大跌，故基金持倉成為股市「反向指標」。更重要的是，近年A股「88魔咒」屢次應驗。



按照內地基金管理的規定，股票型基金的持股倉位上限是95%，下限是60%。換言之，目前股票型基金的倉位已貼近上限。



「88魔咒」有幾邪？舉例來說，它引發了2009年7月29日和2009年11月24日兩次大跌市，跌幅分別達5%和3.45%；2010年11月8日再創新高後，A股翌日就開始掉頭向下，並在11月12日急挫5.16%。由於這3次的基金持股比例分別達86.01%、89.68%，以及88.95%，故市場衍生了「88魔咒」之說。



不過，今次有內地分析員認為，由於外資、保險等長線資金持續入場，公募基金在A股資金影響力大不如前，故「88魔咒」未必會再次應驗。

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