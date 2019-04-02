【fb直播】港股升少截好正常？陳政深拆解！

港股周二(2日)再創近10個月高位，衝到上29,736點；雖然之後出現回吐，但恒指過去5日累升逾千點，短線抖一抖係咪好正常？上破三萬點關依然指日可待？



友邦(01299)、領展(00823)創新高後亦見回吐，重磅股高位爭持，短線難有突破？



熱炒嘅中資金融股、香港地產股，一有回調就要趁機吸納？



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