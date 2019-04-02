天盛苑成交急增　上車客496萬元購三房單位

中原文家輝表示，天水圍居屋成交暢旺，3月錄近50宗，包括天盛苑F座低層8室，實用面積為650方呎，屬三房兩廁間隔及望內街景，剛以496萬元成交，呎價7,631元。



文指，天水圍居屋成交受惠於新居屋落榜回流客帶動，上月成交急增，尤其大單位供不應求。上述買家為外區上車客，近半年在不同區域四出睇樓，之後因抽新居屋擱置睇樓，最近因揀樓次序太後，認為機會渺茫，最後鎖定天盛苑，議價後減4萬元購入。



據悉，原業主為第一手業主，於2000年1月以85.35萬元買入，現沽貨帳面獲利約410.65萬元，升值約4.8倍。



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