大摩奇準分析員：「滾動型熊市」恐持續數年

外國傳媒報道，外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson再次警告，美國企業盈利陷入衰退是真實的，致命原因不是美國聯儲局去年收水，而是美國總統特朗普在錯誤的時間推出減稅等財政刺激政策，令去年美國經濟過熱。



他警告，美國股市今年以來持續上揚，加上市場對企業盈利前景仍然太樂觀，導致「滾動型熊市」恐持續數年。



他對「滾動型熊市」的定義是股市會累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」，即不是直插式大跌。回看標指今年首季累升13.1%，為2009年以來最強季度表現。



雖然標指4月開局繼續上揚，惟未改變Wilson今年底2,750點的預測，主因是他預期企業盈利將在未來12個月平均跌約5%，由勞工成本、資本開支、存貨成本所致。他稱，企業盈利一旦下跌，將改變它們的營商行為，繼而導致經濟放緩程度更深。由於聯儲局明白問題所在，故他們進取地「放鴿」，甚至有機會減息。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/