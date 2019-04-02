【有內籠相睇】寶昌大樓銀主盤搶高10%拍出

環亞拍賣今日(4月2日)推出18項物業，成功售出2項，其中深水埗寶昌大樓中低層F室銀主盤，實用面積329方呎，開價310萬元，搶高約10%至340萬元售出，呎價10,334元。



同場亦推出同層的D室銀主盤，面積480方呎，開價460萬元，獲承價至490萬元，惟未達底價而收回。



該公司董事總經理兼拍賣師曾傑俊表示，上述兩個單位本來打通，早前一併推出，是次分拆出售，銀主將會還原大門及分隔牆，而售出單位成交貼近市價。他又指，由於是次有6個銀主盤收回，令成交量減少，否則估計可錄約5宗成交。



同場亦售出西貢一幅農地，地段面積約2,178方呎，獲一組買家以開價40萬元投得，呎價約184元。

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