Apple另闢戰線！傳鴻海快在印度生產iPhone

外國傳媒引述消息人士報道，在iPhone X系列設備試產之後，鴻海在印度南部城市金奈之外的工廠將開始全面進行組裝。由於計劃尚未公開，消息人士要求匿名。據悉，另一台灣企業緯創已在印度班加羅爾的一家工廠生產iPhone 6s、iPhone SE，以及iPhone 7等老機型。



消息人士更稱，到蘋果公司9月宣布下一代iPhone機型時，鴻海的印度組裝線將能為本地和出口市場提供服務。他們表示，該台灣代工商兼最大iPhone組裝商最初將投資約3億美元用於為蘋果公司產品的生產，然後投資額將隨着產能擴張而增加。



據了解，蘋果公司在印度生產iPhone，有助於避免20%進口關稅，並且能滿足本地採購比例達到30%的規定，才能在印度開設自己的商店，以爭取市場份額，攻佔該國市場。

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