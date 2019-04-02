渣打香港：百人籌備旗下虛擬銀行　將續聘人才

由渣打銀行(香港)、電盈(00008)、香港電訊(06823)以及攜程金融的合營公司，獲香港金融管理局發出虛擬銀行牌照，其管理層首次同場會見傳媒。



渣打香港行政總裁禤惠儀指，暫未能透露虛擬銀行的名稱，但會按金管局指引於6至9個月內開業，現階段需處理反洗黑錢、客戶身份認證及遙距開戶技術，強調最重要是確保科技系統安全，並於監管機構緊密聯絡。



由於虛擬銀行未來將不設任何最低存款收費，她透露開戶入場門檻較低，並以零售及中小企客戶為主，初期將推基本存貸業務，重申與渣打香港的傳統銀行業務「雙線發展」。



她又稱，現時已有約100人的團隊專門籌備虛擬銀行，當中不少成員於外國具營運虛擬銀行經驗，開業前仍會積極招聘人才。



携程攜程金融首席執行官馮雁稱，集團在香港與本地旅行社及網上旅遊產品平台業務，冀日後其網上旅遊業務可與虛擬銀行有協同效應。



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