淡友要死心？呢張圖或揭示資產市場很難大冧

外國傳媒報道，目前美國家庭持有的現金(定期及活期存款，以及其他貨幣)有增加趨勢，尤其是最富有的1%，其持有的現金相當於「最底層50%家庭」的3倍有多，為紀錄新高。



美國聯儲局上周公布的數據顯示(本文附圖)，美國最富有1%家庭近十年不斷增持現金，數額由2008年金融危機後少於150億美元(約1,170億港元)，狂飆至2018年底的3,039億美元(約2.3萬億港元)，創下歷史新高。相比之下，美國最底層的50%家庭雖然近十年持有現金的數量飆近10倍，但仍遠低於最富有的1%家庭。



數據或許預示着除非聯儲局大幅加息，否則資產市場很難大跌，因家庭的現金水平較2000年科網爆泡時更多。

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