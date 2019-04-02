標準工時的代價？南韓8個月間10萬職位消失了...

香港近年落實推出最低工資，然而「標準工時」卻遲遲未見；反觀，南韓去年7月開始實施工時限制，由每周68小時縮減至52小時。實施後南韓勞動市場有何轉變？對打工仔是好是壞？值得香港借鑑。



南韓設立「標準工時」，原意是希望工時減少，讓員工可以實踐「work-life balance」，同時使企業聘請更多員工來填補時間縮短所造成的空缺，增加就業機會。外媒引述國會預算政策處去年3月的報告更預測，雖然加班時間減少後，僱員月薪平均會減少37.7萬韓圜，惟可催生12.5至16萬個新就業崗位。



不過，南韓媒體報道，自縮短工時後就業崗位不增反跌。分析認為，由於該國製造業持續收縮，新法例反導致人工成本壓力上升，企業更不願意增加就業崗位。



韓國統計廳數據顯示，今年2月韓國僱員人數超過300人的大企業，就業總人數為245.9萬人，與去年6月份，即開始實施「標準工時」前相比，約8個月內已減少了10.6萬名僱員。而有關法例去年7月實施後，大企業的就業人數在首兩個月有所增加，但此後連續5個月減少。由此可見，實際結果與政府預測完全相反！



「標準工時」推行後，僱員上班時間減少，但月薪不變甚至獲調升，增加了企業的用人成本壓力。調查結果顯示，今年1月，每名正式員工的工作時間月均減少了28.3小時，臨時工和短期工的勞動時間則平均減少11.9小時。而正式職員的人均月薪按年增加8.6%至418.5萬韓圜，臨時工及短期工平均月薪則增加6.3%至153.6萬韓圜。



分析認為，南韓製造業停滯，是導致大企業就業人數減少的主要原因，而實施一周52小時工作制，更成為增加就業人數的障礙。事實上，早有民間研究提出，若企業不能提高生產效率，實施「標準工時」只會導致就業崗位減少，更預測今年大企業就業人數減少9.54萬人，整體就業人數減少10.29萬人。而員工勞動時間縮短、加班工資減少，只好要求企業維持工資水平，最終企業所付出的額外成本，料將通過提高產品價格來彌補。



專家相信，如果此制度擴展至中小企業，只會令就業崗位的減少速度加快。南韓建國大學經濟係教授金元植認為，一周52小時工作制實施後，每小時的人工成本大升，企業更傾向以機械取代僱用員工，結果就業崗位反而會愈來愈少。

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