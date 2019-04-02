日本手機「贏在起跑線」卻走向沒落　原因何在？

日本貴為電子產品強國，但當全球走向科網時代，該國企業在智能手機市場卻未能乘時而起，反而走向沒落。上世紀八、九十年代，日本的手機曾經在全球市場佔有一席之地，引領潮流。惟踏入科網時代，智能手機興起後，日本品牌卻不斷萎縮。日媒早前報道，目前該國的龍頭手機品牌索尼(Sony)，在全球的市佔率已跌不足1%；表現遠遜於後來居上的韓國三星及一眾中國手機廠。



早前更有報道指，現時在智能手機市場苦戰的「日系代表」索尼，已決定關閉其於北京的手機廠，將生產線由中國轉至泰國；並擬於今明兩年逐步裁減手機部門的全球員工，規模料達目前約4,000名員工的一半。



作為電子產品大國的日本，在科技領域上本應是「贏在起跑線」的，惟現實卻並非如此。日本手機不單止在高檔市場上敗給蘋果(Apple Inc.)、三星；在中低端市場也無力與中國競爭。目前僅在日本國內仍有一定市佔率的本土品牌，例如夏普(Sharp )、京瓷(Kyocera)在其他市場亦罕見蹤影。



●罪魁禍首是「加拉帕戈斯化」？

還在2000年左右，日本有十多家手機廠商，並相繼開發出聯網服務等當時而言十分先進的功能，惟其後品牌逐漸減少至5個。日媒分析指，當地的手機廠只着眼於跟國內的對手相互競爭，繼而出現了所謂「加拉帕戈斯化」(Galapagosization)的現象，即在孤立的市場環境(日本國內)下，失去了與外國市場交流進步的能力；結果錯過了智能手機的潮流，最終反被外來品牌淘汰。



事實上，日本手機品牌一直以來亦過於「本土化」，難與國際市場接軌。比如在當地，手機網絡信號基站密度相對較高，導致手機所須的信號發射功率普遍偏低，反令日本手機在外國使用時會出現連線等問題。此外，初時各廠亦沒有統一的手機操作系統，其應用功能多數亦僅限於日本使用，難與已全球化的Android及iOS競爭。



●通信商霸權不利研發

日本手機銷售渠道主要依靠電信服務商，手機本身往往是跟「通話Plan」綑綁出售；而跟電信商購買的手機多為「鎖SIM」版，只能用單一電信商的SIM卡；不能「轉會」至其他公司。這意味電信商基土上主導了整個日本市場的手機銷售。



這種現象嚴重打擊了手機廠研發的積極性，因為手機廠只要跟電訊商「講掂數」，說服電信商售提供優惠計劃吸客，自然能夠有源源不絕的本地生意。



在2007年，日本總務省主導下實施了手機銷售與通信費用分離的政策，使手機價格上漲，衝擊當地品牌手機銷售量；而早前，當局更打算正式明令禁止手機與上台費捆綁出售，更會進一步打擊日本手機品牌。



●未有善用技術優勢

在電子產品技術方面，日本絕不比其他國家遜色，正如目前數碼相機市場基本上已被Canon、Nikon及索尼三大日本公司壟斷。然而，日本手機不單没有善用技術上的優勢，甚至有「濫用」的情況，浪費了一手好牌。



以2017年索尼推出的Xperia XZ Premium為例，其採用了4K顯示屏，從技術層面而言確實可貴。但實際上，以人類的肉眼，在一部手掌大小的手機上，根本難以察覺到4K屏幕與一般高清屏的差別，但買家卻要花在屏幕上的錢卻是實實在在的。



此外，隨着中國手機品牌的崛起，它們以低廉價格迅速攻陷了許多潛力的新興手機市場，如印度、非洲諸國等。這代表着由低端至高端，全球的手機市場已難有日本企業的立足之地。



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