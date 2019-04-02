今次又不同？上次債息倒掛時　美官員怎回應？

美國3個月國債孳息率相對10年期於3月22日出現「倒掛」，即3個月債息竟高於10年期，一度令市場哄動，因自1955年起，過去9次經濟衰退來臨前均出現過。惟在上周五(3月29日)「倒掛」消失，再加上不斷有聯儲局官員澄清該訊號不是100%準確，市場又回復升勢。那麼，對上數次債息出現「倒掛」時，官員又怎說？是否立即警告衰退近了？外國媒體翻舊帳...



【1990至1991年衰退】

在1990年美國經濟衰退前，上述債息出現「倒掛」，時任紐約聯儲銀行行長的Gerald Corrigan於1989年2月表示，債息曲線無論在美國或全球其他地區，都不再是預測未來通脹的可靠指標，既然它不能預測通脹，也不能預測衰退。



【2000年科網爆煲前】

債息在2000年科網爆煲前再次出現「倒掛」，時任聯儲局官員的Peter Fisher於2000年3月表示，由於美債供應有變，令債息曲線出現「雜音」。



【2008年金融海嘯前】

上述債息在2006年再出現「倒掛」，時任聯儲局主席的伯南克於2006年表示，海外投資者或許要為債息曲線出現「倒掛」而負責，因他們推低了長債息率。再者，之前債息「倒掛」令經濟衰退是因利率偏高及金融市場有很多限制所致，如今(即2006年)無論是短期或長期利率都較歷史平均水平為低，而且債息僅輕微「倒掛」，反映未來經濟活動是趨向正面多於負面。



值得留意的是，雖然股市拖至2007年才頂，但美國樓市早於2006年已見頂。



【現時】

目前官員們及部分市場人士又怎看？由於多國採取量化寬鬆，令債市出現扭曲，情況與往年不一樣了...

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