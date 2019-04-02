新股專輯：禪游科技周三起招股　入場費2666元

內地遊戲開發商及運營商禪游科技(02660)將於周三(3日)起招股，集資最多2.37億元，每股招股價介乎1.12至1.32元，每手2,000股，入場費為2,666.6元。



該公司董事長兼首席執行官葉升稱，雖然公司收入主要來源是鬥地主牌類遊戲，但公司遊戲儲備豐富，目前已開發逾30款遊戲，其中16款將於年內推出，每季料有3至5款新遊戲上線。



他指，公司目前已獲得57個遊戲版號，當中棋牌類遊戲版號有3個以上，認為內地收緊遊戲版號審批提高後來競爭者的入行門檻，反而利好公司發展。



截至去年底止，公司註冊用戶數量為4.42億人，平均每月付費用戶(MAU)112萬人，按年下跌20.51%。



他坦言，公司現時付費比例低，但自去年開始，公司收入模式已單從遊戲道具變現，轉至與廣告銷售並行，去年每付費用戶平均收入(ARPPU)亦按年升逾三成至36元人民幣，有信心廣告收入可彌補MAU的下跌。



去年內地政府收緊手遊規管，令部分棋牌類遊戲紛紛下架，葉升說，下架遊戲賭博元素較濃郁，而公司長期聚焦大眾發展休閒類遊戲，相信其風險較少。



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