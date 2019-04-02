Apple產品內地減價　銷量暴增3.1倍

內地媒體報道，蘋果公司多項產品在內地官方銷售渠道減價，銷量瞬間暴增了3.1倍。



Apple先是默許內地各家銷售平台大幅度降低iPhone等產品的價格，隨着國家增值稅政策調整，蘋果公司中國官網、蘋果天貓官方旗艦店兩大渠道，也下調部分產品最高達8%。



其中，iPhone XS、iPhone XS Max系列都減價500元人民幣(下同)，iPhone XR降價300元，MacBook筆記本降價245至569元，iMac系列降價223至1012元。



Apple的天貓旗艦店銷售數據顯示，iPad、AirPods、iPhone等單品的銷量迎來高速增長，產品銷量按日暴增310%；計及非官方網店，蘋果品牌銷量按日增長90%。

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