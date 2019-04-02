滙控業績靚有原因？麥浩宏話欖球啟發咗佢...

香港世界七人欖球賽即將舉行，滙豐亞太區零售銀行及財富管理業務主管麥浩宏(Kevin Martin)話，一定撐硬香港隊，仲話希望滙豐嘅員工要抱住欖球團隊精神一齊打江山喎！



滙豐每年都出錢出力撐香港運動，過去兩年已經緊密同運動及教育界合作，向數萬名本地學生推廣欖球。Kevin話，自己個仔好熱愛打欖球，仲經常要陪囝囝到唔同國家參加比賽添！



佢又話，香港真係好缺乏運動場所，好多香港人對欖球運動感到陌生，所以即將舉行嘅大賽點都優先撐香港隊，點知佢又突然「自爆」自己身為澳洲人，對國家非常忠心，心底裏點都會默默暗撐「自己友」喎！



講返滙控(00005)近年業績愈做愈好，唔知欖球有冇助啟發管理層嘅管治方針呢？Kevin好認真咁解釋，欖球係着重團隊精神嘅運動，而經營銀行業務正正需要依賴員工，以及成個團隊「一條心」合作先可以再創佳績。



除咗運動之外，其實滙豐更着重推廣環保意識，繼早前向市場重點推介綠色債券對環境嘅好處，最近仲同本地環保機構惜食堂合作，協助佢地善用社區廚餘，再分配畀有需要嘅基層市民。

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