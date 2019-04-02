聯交所股權變動資料顯示，上海實業控股(00363)於4月1日獲Shanghai Industrial Investment (Holdings) Company Ltd增持15萬股，最新持股數目約6.52億股。



中國中鐵(00390)於3月27日獲摩根大通增持545萬股，最新持股數目約2.57億股。



中國鐵塔(00788)於3月19日獲威靈頓管理增持5,362萬股，最新持股數目約37.34億股。



中國鐵建(01186)於3月27日獲摩根大通增持1,241萬股，最新持股數目約2.37億股。



中興通訊(00763)於3月28日獲摩根大通增持755萬股，最新持股數目4,853萬股。



企展控股(01808)於3月27日獲Rentian Technology Holdings Ltd增持336萬股，最新持股數目約2.29億股。



利寶閣集團(01869)於3月28日及29日獲Bright Creator Ltd合共增持122萬股，最新持股數目約4.74億股。



太平洋航運(02343)於3月28日獲景順資產管理增持398萬股，最新持股數目約2.33億股。



康希諾生物(06185)於3月29日獲The Capital Group增持41萬股，最新持股數目1,179萬股。



東風集團(00489)於3月27日獲摩根大通增持188萬股，最新持股數目約1.72億股。



開元酒店(01158)於3月28日獲Nikko Asset Management Co.,Ltd增持11萬股，最新持股數目840萬股。



特步國際(01368)於3月28日獲摩根大通增持938萬股，最新持股數目約1.16億股。



金蝶國際(00268)於3月27及28日獲摩根大通合共增持6,520萬股，最新持股數目約2.94億股。



博奇環保(02377)於3月28及29日獲曾之俊合共增持3萬股，最新持股數目約4.07億股。



中國通海金融(00952)於4月1日獲林建興增持5萬股，最新持股數目約1.13億股。



創業集團(02221)於4月1日獲朱勇軍增持6萬股，最新持股數目8,231萬股。



寶寶樹集團(01761)於3月28日獲徐翀增持36萬股，最新持股數目36萬股。



德基科技(01301)於4月1日獲蔡鴻能增持40萬股，最新持股數目3.68億股。



愛德新能源(02623)於4月1日獲耿國華增持4萬股，最新持股數目1,667萬股。



春泉產業信託(01426)於4月1日獲TOYOSHIMA Toshihiro增持10萬股，最新持股數目90萬股。



朗詩綠色集團(00106)於3月28日獲田明增持64萬股，最新持股數目約31.29億股。



榮威國際(03358)於3月29日及4月1日獲朱強合共增持49萬股，最新持股數目約5.76億股。



沿海家園(01124)於3月29日獲夏向龍增持150萬股，最新持股數目2,199萬股。



當代置業(01107)於3月27日獲張雷增持22萬股，最新持股數目約18.44億股。



置富產業信託(00778)於4月1日獲ARA Asset Management (Fortune) Ltd增持308萬股，最新持股數目308萬股。



葉氏化工(00408)於3月28日獲葉子軒增持8萬股，最新持股數目4,396萬股。



進智公共交通(00077)於4月1日獲伍瑞珍增持5萬股，最新持股數目約1.51億股。



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上海醫藥(02607)於3月28日被貝萊德減持49萬股，最新持股數目6,387萬股。



中廣核電力(01816)於3月28日被花旗集團減持274萬股，最新持股數目約5.55億股。



中國石油(00857)於3月27日被摩根大通減持2,572萬股，最新持股數目約12.44億股。



匯盈控股(00821)於3月29日被Luu Huyen Boi減持2,450萬股，最新持股數目9,415萬股。



國藥控股(01099)於3月28日被OppenheimerFunds, Inc.減持553萬股，最新持股數目約1.4億股。



新秀麗(01910)於3月29日被The Capital Group減持234萬股，最新持股數目約1.71億股。



新鴻基公司(00086)於3月27日獲聯合集團(00373)增持20萬股，最新持股數目約12.35億股。



映客(03700)於3月29日被廈門盛元股權投資合夥企業減持659萬股，最新持股數目9,833萬股。



統一企業(00220)於3月27日被摩根大通減持764萬股，最新持股數目約2.15億股。



華晨中國(01114)於3月29日被鄧普頓資產管理增持1,702萬股，最新持股數目約3.38億股。



雄岸科技(01647)於3月27日被Emperor Grand International Ltd減持2,314萬股，最新持股數目約5.39億股。



嘉年華國際(00996)於3月29日被景百孚減持6,250萬股，最新持股數目約115.73億股。



星星地產(01560)於3月28日及29日被廖漢威合共減持140萬股，最新持股數目539萬股。



泓富產業信託(00808)於3月28日、29日及4月1日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd合共減持873萬股，最新持股數目431萬股。

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