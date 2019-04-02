創意新勢力：港產女機械人　「智」吸近1.7億

總部位於香港科學園、市場估計融資額達2,170萬美元(約1.69億港元)的人工智能和機械人公司Hanson Robotics，早年以研發出全球史上首個擁有公民身份的機械人索菲亞(Sophia)而聲名鵲起，公司今年初更推出社交型機械人Little Sophia面向普羅大眾。創辦人大衞漢森(David Hanson)深信，人工智能機械人將來會應用於多個領域，與人類一齊令社會更美好。



在美國長大的漢森，從小對數學和自然科學有興趣，課餘時愛看科幻小說。他取得藝術學士學位、互動藝術與工程博士學位，曾任迪士尼的雕刻師和技術顧問，工作包括為主題公園研發機械人技術。他把機械人看作可與人們交流的雕刻藝術品，其後更自立門戶，研發有表情的機械人。



經過不斷改良，其機械人可做出微笑、眨眼及皺眉等多種面部表情。公司早年研發的機械人索菲亞，在2017年獲授沙特阿拉伯國籍，更是全球首個機械人擁公民身份。索菲亞的皮膚由一種納米技術材料造成，像人類皮膚般具彈性，另有攝像鏡頭、傳感器等，可助觀察周圍，再結合臉部和語音識別、語言處理等，讓她與人們交流。



漢森憶述2013年時創業源起，是希望為機械人賦予人性，透過製造有智慧、有同理心的機械人，幫助人們解決社會問題。當初創造索菲亞，是作為平台以進行人工智能和機械人研究，目標是讓她可以人類進行深入對話，傳遞情感，繼而與人類建立深厚和有意義關係。「Sophia」在希臘文中解作智慧，追求人工智能是他們的目標，期望索菲亞可融合成為社會中有用的一員，參與協助研究、救援等工作。



漢森續指，公司創造機械人的其中一個重要目的是啟發、鼓勵及支持新一代成為未來的科學家、工程師、開發人員及機械人專家等，預期與STEM(科學、技術、工程及數學)相關的工作崗位數量，在未來預期會急速增加，但現時欠缺相關的人才。



由於看到索菲亞的受歡迎程度和人們對她的好奇心，於是創造了大眾市民也可負擔、可編程的社交型機械人Little Sophia，幫助小朋友以安全和互動的方式去學習STEM、編程及人工智能，幫助培育有潛質的STEM人才。



早前有報告指，全球機械人產業市場規模在去年上半年增至279.8億美元(約2,182億港元)。隨着人工智能的加速發展，機械人的應用會由工業領域向服務業滲透，並預期以家用、娛樂休閒，以及醫療用途所佔的市場份額最大。



他的夢想是，人類和機械人未來可共同協作，令社會更美好。機械人可用在很多範疇，例如對抗疾病、清潔環境、做危險的工作，亦可更有效地傳播知識和分配資源，令偏遠地區的兒童接受較高質素教育、有基本的病症診斷等，藉以改善教育、醫療及貧窮等問題。



他總結，創業以來已籌到足夠資金，在人工智能、機械人等方面取得巨大進展，然而他們拒絕透露融資金額，只說有雄心的同時，亦相對節儉。而他對創業者的忠告是，保持夢想、相信可成真，但也不要忘記寓工作於娛樂。



●變身小朋友老師 邊玩邊教

Hanson Robotics的漢森表示，Little Sophia的計劃多年前已開始，他和團隊全情投入，投放了大量時間、心機及金錢，將她由概念變成現實。



其對象是8至13歲的中小學生(特別是女孩子)，產品可以為小朋友帶來社交樂趣和STEM教育，讓他們在小小年紀開始接觸人工智能和機械人，同時激發孩子創意。她表情多多、可以走路、講故事、說笑話、玩遊戲、唱歌及教小孩子STEM等，成為小朋友的人工智能老師。



產品在3月底剛完成在眾籌平台Kickstarter上的募款活動，最終籌得26.96萬美元(約210.28萬港元)，現時在另一個眾籌平台Indiegogo繼續集資。他們之後會先向支持者和預訂者付運，然後在美國銷售，及後再擴至全球。

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