見到「禪游」呢個名　你會諗起咩公司？

近排唔少新股上場，但齋睇公司名，你都未必估到佢哋做咩生意。好似聽日開始招股嘅禪游科技(02660)，咪以為公司業務同佛教有關啊，查實公司係做遊戲開發同營運，叫呢嗰名全因董事長兼首席執行官葉升鐘意個名咋。



點解？佢話，創業就係一場修行，並非追求刺激。雖則佢本人聲稱自己唔係信佛，但絲絲聽落已經覺得好玄啦。



唔講唔知，禪游管理層班底同「股王」騰訊相當有淵源，除咗葉升同副董事長楊民出身自騰訊外，「騰訊五虎」之一曾李青更是公司第三大股東，仲親自現身招股記者會撐場。



曾李青話，投資禪游已經8年，睇好公司業商業模式夠穩定，皆因棋牌類遊戲不會受經濟周期影響，又大讚葉升同楊民都係優秀人才，笑指「佢哋願意放棄騰訊高薪厚職創業點都要支持」，強調自己會長期投資。



咁同舊老闆競爭又驚唔驚？葉升話，騰訊目前遊戲整體市佔率都係逾20%，證明行業發展空間相當大，加上公司專注發展棋牌類遊戲，唔同範疇有唔同發展咁話喎。



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