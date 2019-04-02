寄望美聯儲減息？穆迪潑冷水：效果適得其反

外國媒體報道，穆迪分析公司首席經濟學家馬克贊迪(Mark Zandi)表示，雖然美國經濟增長放緩，但經濟數據並未表明需要減息。市場近期浮現美聯儲要減息救經濟的訴求。



馬克指出，「我不知道為甚麼美聯儲需要進入恐慌模式」，並反指美國經濟依然穩健，失業率接近50年低位，工資增長強勁，通脹接近聯儲2%的目標，股市看上去可能再次達到創紀錄的水平。



馬克同時警告，現時減息，效果將會「適得其反」，因為此舉可能會「刺激事態發展」，並鼓勵債務在經濟中的積累。



美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周表示，美聯儲應立即減息50個基點。此前特朗普提名的聯儲理事候選人史蒂芬摩爾（Stephen Moore）也發出了類似呼籲。

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