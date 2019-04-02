傳交行舵手彭純將轉任中投董事長

懸空逾一年的中國投資公司董事長一職或很快落實接任人，《彭博》引述兩名消息人士稱，交通銀行董事長彭純將出任中投董事長職務，而中投現任副總經理居偉民會接替即將退休的屠光紹擔任總經理。



報道指，中投於周二(2日)上午召開內部會議，宣布上述人事變動，惟未能獲該公司以正式渠道證實傳聞。



事實上，管理資產規模9410億美元(逾7.33萬億港元)的中投，早前已有多名高級管理層離任。除了丁學東於2017年2月離開中投，在國務院官至常務副秘書長之外，離職的尚包括前海外副總經理張勍，以及前北美代表處首席代表馬文彥。據了解，彭純和居偉民履新後的首要工作，是要減少中投的投資受市場波動的影響。



成立於2007年9月的中投，是從事外匯資金投資管理業務的國有獨資公司，中國財政部通過發行特別國債的方式籌集1.55萬億元人民幣，購買相當於2,000億美元的外匯儲備作為中投公司的註冊資本金。



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