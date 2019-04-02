致富智庫：睇市睇到周身痛？試吓每日抽10分鐘做...

金融市場秒秒鐘上落，不少人需要長期坐着觀察，又或者工作量繁多，長遠難免影響關節勞損，甚至導致關節炎。外國傳媒就引述最新研究報道，只要每日「快行10分鐘」，對身體會有奇妙效果，既經濟又健康，市場人士不妨參考一下。



美國Northwestern Medicine最新研究發現，只要每周「以中至高速」行走1小時，即每日少於10分鐘，能預防年老時因關節炎而導致行動不便，甚或已有關節炎的話，該運動能具有減輕痛症的功效。



該研究歷時4年，結果發現若每周「以中至高速」行走最少56分鐘，即每日最少8分鐘，可將行動不便的風險大大降低86%，日常生活遇到的殘疾風險亦降低45%。相比之下，在研究結束時，24%沒有此運動習慣、而又患有關節炎的人，在交通燈變化前無法快速走過馬路；23%的人表示難以完成早上的任務，如穿衣服。



「以中至高速」行走的定義是：例如急步追巴士、行人過路燈閃亮時急步過馬路的速度，不是跑。



目前美國政府建議有關節炎的人每周作適度運動150分鐘，即每天20分鐘左右。惟上述研究發現，每周約1小時的「中至高速」行走能達到相關效果，而且不用申請昂貴的健身會藉或花費參加瑜伽課程。



事實上，美國與日本在去年秋季聯合作出的研究也顯示，年屆55歲或以上的人，若每日步行35分鐘，並堅持6個月的話，會有助減慢認知能力衰退，並會增強大腦活動，有助記憶力。亦有研究指出，每日早上步行30分鐘，有助減低血壓，效果與食藥一樣。



因此，縱使是金融界的大忙人，也要爭取「每日10分鐘」的時間做做運動，健康必定更理想。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/