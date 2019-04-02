你要知的趨勢！買金非為避險　是為未來

外國傳媒報道，目前建議買金的原因不再單單是避險或其他傳統用途，而是為未來「無現金社會」作對沖！



資料顯示，目前美國以現金價值計算的所有合法交易份額，已從高峰期的35%下降到今天僅餘7%，預計未來十年將大幅降至2%左右，主因是網上及手機支付流行。再者，若下次經濟衰退，利率減至零明顯不足以救市，有分析認為，要令負利率政策有效，就需要社會「無現金化」，才能驅使企業及個人消費，因每個人的財務資料已上網。



因此，這增加了黃金作為財富儲備的吸引力。理由很簡單，由於銀紙愈來愈少，使用手機支付又欠足夠私隱，若要「隱藏」財富，而資產又要獲外界認可，黃金似乎是最穩陣。它可能是紙幣的最佳替代品，若以此角度想，黃金很難不升值。



或許，每人都應儲些黃金，無論是為未來金融市場風險作對沖，抑或為「無現金化」社會作準備，都有其價值。

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