特朗普擬封鎖美墨邊境　美國人冇得食生果？

美國總統特朗普上周五(29日)再次警告，指墨西哥若不立即採取行動、阻止非法移民，將會關閉其於南部與墨西哥相連的邊境。惟外媒報道指，一旦封鎖邊境，首先遭殃的會是美國的消費者及進口商。



報道引述美國農業部數據指，該國有近一半的進口蔬菜，以及約四成的進口水果是來自墨西哥。美國牛油果企業巨頭Mission Produce更指出，目前當地市面上的牛油果，幾乎全部都是從墨西哥進口的。該公司警告，若兩國停止貿易，美國將在三周內消耗光所有牛油果庫存。



除了牛油果外，Mission Produce的主席Steve Barnard表示，大部分進口蕃茄，黃瓜，黑莓都來自墨西哥。雖然還有其他國家可供應這些蔬果，但開拓相關貿易路線需要時間。



專門研究拉丁美洲農業及貿易的顧問公司Quarterra負責人Monica Ganley表示，一但美墨之間出現貿易壁壘，絕對會影響到消費者。她指出，農產品的價格必然會上漲。同時，作為美國柴油的汽油產品出口主要對象的墨西哥，有部份產品的進口是以鐵路運輸，亦有機會受到邊境封鎖影響。



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