「神準」美股大好友也警告：別再奢望大升市

外國傳媒報道，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至去年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，雖然2019年至今股市不斷上揚，但市場已低估了潛在的風險，警告目前不會有「大牛市」！



他說：「中美貿易戰及企業盈利將差過預期是令股市不能強大的原因，我不會預計將有大升浪，雖然股市已略微向上傾斜，但沒有巨大的推動力。」



回顧西格爾的預測往績確實令人讚嘆，例如當道指仍處於15,000至16,000點水平時，他是首位分析員預言道指會升上2萬點，之後在總統特朗普減稅獲批後，就預言道指會升上25,000點水平，去年9月則預言股市短期內要調整，2019年將是艱難的一年。



他最新指出，目前股市倚賴中美貿易協議，如果好夢落空，將會出現巨大拋售，雖然機會不大，但足以讓他感到不安。他說：「股市已計入了80至90%利好因素，目前最強大的支持力是特朗普要在2020年競逐連任，需要強大的經濟及股市表現，他不想冧市。」



除了中美貿易談判，他亦關注在4月12日起，由摩根大通揭開序幕的美國企業首季業績期。他說：「今年企業盈利或許較其他分析員更具挑戰，因美元轉強及去年基數高。相比去年12月，目前股市明顯不便宜。」



他預期，道指及標指最有可能出現的情況是在目前水平再升5至6%，雖然只需再升2.5%左右就能創新高，但即使再破頂，上望空間亦有限。

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